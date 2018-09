Wagner-Büste in Bayreuth. Quelle: David Ebener/dpa

In Israel hat ein Klassiksender Ausschnitte aus Richard Wagners "Götterdämmerung" gespielt - und sich dann bei seinen Hörern entschuldigt. Eine Sprecherin des Medienunternehmens Kan sprach von einem Fehler.



Wagner ist in Israel weitgehend tabu, weil sein Werk durch antisemitische Rhetorik geprägt ist. Kritiker sehen Wagner, der als Hitlers Lieblingskomponist gilt, als Wegbereiter des Nationalsozialismus. In Israel ist die Musik nicht verboten. Sender verzichten aber in der Regel darauf.