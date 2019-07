In ihrer achten Auflage hat die "Taca das Favelas Rio" mehr als 96.000 Jungen und Mädchen in 240 Favelas während der verschiedenen Turnierphasen zusammengebracht. In der Endrunde waren schließen 84 Jungen- und Mädchenteams dabei, die die Teilnehmer für das Finale am Samstagabend im Stadion Moca Bonita in Bangu ermittelten.



Bei den Jungenteams dürfen die Spieler nur zwischen 14 und 17 Jahre alt sein, bei den weiblichen Mannschaften gibt es keine Altersbeschränkung. Organisiert wurde das ganze Spektakel von der Central Unica das Favelas (CUFA). Die Finalteilnehmer kämpfen schließlich um die Trophäe "Ari Pila". Benannt ist sie nach einem der wichtigsten Initiatoren des Turniers, der im vergangenen Jahr verstorben ist.