Warnung vor Wildunfällen Quelle: Susann Prautsch/dpa

In Deutschland kommt es pro Tag im Schnitt zu 720 Wildunfällen. Im vorigen Jahr wurden den Kfz-Versicherern rund 264.000 solcher Unfälle gemeldet, geht aus der Wildunfall-Statistik des Verbandes (GDV) hervor. Die Versicherer zahlten für jeden Einzelfall im Schnitt 2.580 Euro.



Die Versicherer raten Autofahrern, am Rand von Wiesen, Feldern und Wäldern vor allem in der Dämmerung langsamer zu fahren. Wenn Wild auftaucht: Fernlicht abblenden, hupen, riskante Ausweichmanöver vermeiden.