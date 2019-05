In Venezuela tobt ein Machtkampf.

Die schwere politische und wirtschaftliche Krise in Venezuela treibt laut den UN immer mehr Menschen ins Ausland. Jeden Tag fliehen 3.000 bis 5.000 Venezolaner über die Grenzen, wie die Sprecherin des Hilfswerks UNHCR sagte.



Insgesamt hätten in den vergangenen Jahren mehr als 3,7 Millionen Menschen dem Land in Südamerika den Rücken gekehrt. Kolumbien hat den Angaben zufolge die meisten Venezolaner aufgenommen. Zudem hätten sich viele nach Ecuador, Peru, Chile und Brasilien durchgeschlagen.