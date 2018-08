Hamburger S-Bahnhof Veddel. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Auf einem S-Bahnhof in Hamburg hat es am Sonntagabend eine Explosion gegeben. Die Polizei sprach von einer kleineren Detonation. Es handele sich dabei mutmaßlich um Feuerwerkskörper, die in einer Plastiktüte steckten, sagte ein Polizeisprecher. "Es wurde niemand verletzt." Es gebe auch keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund.



Eine Scheibe am S-Bahnhof Veddel sei beschädigt worden. Laut Polizei gibt es Hinweise auf einen mutmaßlichen Täter. Die Suche nach ihm laufe.