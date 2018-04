Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Unbekannte haben in Haan bei Düsseldorf einen 51-Jährigen mit Säure übergossen. Der Mann sei mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gekommen, teilte die Polizei Düsseldorf mit. Bei dem Opfer soll es sich um ein Vorstandsmitglied eines in Essen ansässigen Versorgungsunternehmens handeln.



Zum Motiv gebe es noch keine Erkenntnisse, sagte ein Sprecher. Die Attacke geschah unweit des Wohnhauses des Opfers. Kurzzeitig habe Lebensgefahr bestanden. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.