Netzagentur-Chef Homann stellt Jahresbericht in Bonn vor. Quelle: Oliver Berg/dpa

Kriminelle dringen neuerdings in Internetrouter ein, um Telefon-Ferngespräche aufzubauen und hohe Gebühren zu kassieren. In kurzer Zeit hätten sie so mehr als 12.000 Verbindungen zu ausländischen Rufnummern hergestellt, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, bei der Vorstellung des Jahresberichtes.



Allein in zwei Fällen sei dadurch ein Schaden von 50.000 Euro entstanden. In solchen Fällen dürften die Netzbetreiber kein Geld an ausländische Vertragpartner überweisen.