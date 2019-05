Ein französischer Polizist trägt eine Waffe. Archivbild

Quelle: Ian Langsdon/EPA/dpa

Die Geiselnahme in der Nähe der französischen Stadt Toulouse ist beendet. Alle Geiseln konnten aus der Gewalt des bewaffneten Mannes befreit werden und wurden nicht verletzt, wie die zuständige Präfektur mitteilte. Der Geiselnehmer, der vier Menschen in einem Zigaretten- und Lottoladen in Blagnac gefangen gehalten hatte, verschanzte sich demnach weiter.



Spezialkräfte waren im Einsatz. Der "La Depeche du Midi" zufolge, soll der Geiselnahme ein misslungener Raubüberfall vorangegangen sein.