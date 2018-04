Geiselnahme im Supermarkt in Süd-Frankreich Quelle: reuters

Bei einer Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt hat der Täter sich nach einem Bericht auf die Terrormiliz Islamischer Staat berufen. Das meldete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Geiselnahme habe gegen 11 Uhr in Trebes östlich von Carcassonne begonnen. Zuvor habe der Geiselnehmer geschossen. Es sei nicht bekannt, ob es Opfer gebe.



In Carcassonne wurde zudem ein Polizist verletzt, als ein Unbekannter das Feuer auf Beamte eröffnete.