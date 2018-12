Er zeigte sich enttäuscht über die Debatte um die Essener Tafel in diesem Frühjahr. Der dortige Tafel-Leiter hatte einen vorübergehenden Aufnahmestopp für Ausländer verhängt, weil sie die Tafeln überdurchschnittlich stark in Anspruch nehmen würden, und wurde dafür kritisiert. Dies sei ein Hilferuf angesichts der massiven Probleme am Rand der Gesellschaft gewesen, erklärte Brühl. Aber: "Die Probleme sind geblieben, die Empörungskarawane ist weitergezogen. Ich hatte gehofft, dass diese Empörung der Anfang eines Umdenkens in der Gesellschaft wird".



Die steigenden Mieten in Deutschland führen Brühl zufolge zu verstärktem Andrang an den Ausgabestellen für Lebensmittel. Besonders betroffen seien Rentner. Der Anteil der Ruheständler an den Tafel-Kunden habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.