Heil (SPD) will den sozialen Zusammenhalt in Europa stärken.

Quelle: Clemens Heidrich/dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai ein sozialeres Europa gefordert. "Um die zunehmende soziale Schieflage zu überwinden, brauchen wir europaweite Regeln für auskömmliche Mindestlöhne und eine Grundsicherung", schrieb Heil in einem Gastbeitrag für die "Passauer Neue Presse". In Europa müsse sozialer Schutz grenzüberschreitend gelten.



Heil begrüßte, dass auch der DGB seine Kundgebungen zum 1. Mai unter das Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" stellt.