Dörre: Nur 18 Prozent der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind noch gewerkschaftlich organisiert. Das entspricht etwa dem Organisationsgrad der Beschäftigten in der Bundesrepublik Mitte der 1960er Jahre. In jüngster Vergangenheit treten aber wieder vermehrt junge Leute in Gewerkschaften ein und sind dort auch aktiv. Die Mitgliederverluste liegen heute in den älteren Belegschaften, weil die Menschen in Rente gehen oder sterben. Das reißt noch immer große Lücken. Fehlen den Gewerkschaften aber Mitglieder, sind sie nicht durchsetzungsfähig.