Fröhliche Musik, Tanz, gutes Essen, Bier und Wein: Zehntausende Menschen feiern heute in Mainz bei schönstem Herbstwetter unter weißblauem Himmel den Tag der Deutschen Einheit. Bei vielen Besuchern des großen Bürgerfests, das ringsum schwerbewaffnete Polizisten sichern, herrscht so etwas wie die große Lebensfreude. "Heute wird gefeiert, was das Zeug hält, uns geht’s wunderbar", ruft eine Dame mit Deutschlandschal.