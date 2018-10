Ökumenischer Gottesdienst im Berliner Dom. Quelle: Michael Sohn/POOL AP/dpa

Auch Kirchenvertreter haben am Tag der Deutschen Einheit ein stärkeres Miteinander angemahnt. "Die Mauer, die uns trennte, ist Geschichte. Dafür entstehen heute an anderer Stelle Fliehkräfte, die unsere Gesellschaft auseinander treiben wollen."



Das sagte der evangelische Berliner Bischof Markus Dröge bei einem ökumenischen Gottesdienst in Berlin. Der katholische Erzbischof Heiner Koch beklagte in seiner Predigt "Verhärtungen in unserer Gesellschaft" sowie "Empörungswellen im Populismus".