Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat am Tag der Deutschen Einheit vor Populisten gewarnt, die Minderheiten und Volksvertreter zum Feindbild machen.



"Vielfalt" sei nicht nur ein Wort, um die gesellschaftliche Realität zu benennen, betonte Schäuble. Sie sei auch ein Wert an sich. Schäuble warb für mehr Mut und Vertrauen in das Handlungsvermögen der Gesellschaft. "Selbstvertrauen, Gelassenheit, Zuversicht" bildeten den "Dreiklang eines zeitgemäßen Patriotismus", so Schäuble.