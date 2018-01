Am Donnnerstag sollen die Sondierungen abgeschlossen werden. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

CDU, CSU und SPD wollen an diesem Donnerstag ihre Sondierungen über eine Fortsetzung der Großen Koalition abschließen. Die größten Knackpunkte dürften bis in die Nacht verhandelt werden.



Man werde bei den Beratungen noch "manche dicke Brocken" aus dem Weg räumen müssen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU). SPD-Chef Martin Schulz gab sich zuvor zuversichtlich. Er gehe mit einem optimistischen Gefühl in die Verhandlungen.