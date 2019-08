Seit einer Woche verhandeln Italiens Fünf-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische Oppositionspartei PD über eine Koalition - die Wasserstandsmeldungen schwanken zwischen baldigem Durchbruch und drohendem Aus. Bis zu diesem Mittwoch hatte Mattarella beiden Zeit gegeben, ein Bündnis zu schmieden. Dann will er entscheiden, wie es weitergeht. Die einzige Gewissheit in der Regierungskrise sei, witzeln Journalisten in Rom, dass Mattarella auch morgen noch Präsident ist.



Der Chef der Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, hatte sich bei den Gesprächen mit Fünf-Sterne-Anführer Luigi Di Maio optimistisch gezeigt. An den Gesprächen war teils auch der kommissarische Ministerpräsident Giuseppe Conte beteiligt, was darauf hindeuten könnte, dass der Ex-Ministerpräsident auch einer möglichen neuen Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Fünf Sternen vorstehen könnte.