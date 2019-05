Was geht in einer Mutter oder einem Vater vor, die ihr Kind schlagen oder anderweitig misshandelt? Kathrin Yen ist ärztliche Direktorin des Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg und plant eine Ambulanz für Gewaltopfer. Sie sagt, dass Gewalt gegen Kinder oftmals unabhängig von Einkommen oder sozialem Status auftritt, sondern häufig mit Überforderung zu tun habe. Eine Kurzschlussreaktion führe dann zu Gewalt. Die verletzten Kinder kämen allerdings oft aus einem familiären Umfeld, in dem Gewalt bereits vorherrscht.