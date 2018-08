Die Verlierer sitzen in den Fußgängerzonen in Bogota, Medellín oder Cali. Bettelnd mit einem Baby im Arm, vielleicht noch mit ein bisschen Kunsthandwerk, das vielleicht sogar schon in China produziert wurde. Andere schlagen sich wie in der Sierra Nevada als Touristenattraktion durch, eingesperrt in die Zwänge der westlichen Zivilisation, die sie nie um ihre Anwesenheit gebeten und deren brutale Massaker sie überlebt haben.