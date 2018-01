Wie Heiler anderer indigener Stämme nehmen auch jene der Huni Kuin teil an europäischen Musik- und Tanzfestivals wie etwa dem "Boom-Festival" in Portugal, zu denen Zehntausende Menschen strömen. Auch bei Festivals wie dem "Solaris" in Norwegen, "Living Village" in den Niederlanden oder "Ozora" in Ungarn spielen Themen wie ökologische Nachhaltigkeit, Naturheilkunde und Schamanismus eine bedeutende Rolle.