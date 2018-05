Am Gaza-Grenzzaun wurde am Dienstag erneut ein Mensch erschossen, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte. Allerdings beteiligten sich nicht so viele Menschen an den Protesten wie am Vortag. Im Westjordanland beteiligten sich nach Angaben der israelischen Armee etwa 1.300 Menschen an teilweise gewalttätigen Demonstrationen.