Wasserwerfereinsatz gegen Demonstranten in Istanbul. Quelle: Turgut Engin / Zaman Daily News/ZAMAN DAILY NEWS/dpa

Vor dem internationalen Tag der Menschenrechte an diesem Sonntag hat die Beauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, eine Verschlechterung der weltweiten Lage angeprangert. Alarmiert zeigte sie sich unter anderem über die Situation in der Türkei.



"Die Einschränkung der Menschenrechte in der Türkei hat inzwischen eine Dimension erreicht, wie wir es vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten hätten", sagte Kofler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland.