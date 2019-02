Esperanto ist die am weitesten verbreitete "Plansprache" der Welt. Nachdem die aufstrebende Esperanto-Bewegung durch nationalsozialistische und stalinistische Verfolgung in den 1930er/40er Jahren entscheidende Rückschläge hinnehmen musste, ist die Zahl der Sprecher seitdem weitgehend stabil beziehungsweise leicht steigend. Genaue Angaben gibt es nicht. Schätzungen gehen von 200 bis 2.000 Muttersprachlern und 500.000 bis zwei Millionen Esperanto-Zweitsprechern aus, davon vielleicht rund 100.000 fließend. Zwei Drittel der Sprecher kommen aus Europa.



Der Weltesperantobund (UEA) hat seinen Sitz in Rotterdam und eine Filiale in New York. Der Deutsche Esperanto-Bund (DEB) sitzt in Berlin. Esperanto ist bewusst einfach konstruiert und beruht auf nur sehr wenigen grammatikalischen Regeln. Die meisten Wörter stammen aus dem Lateinischen sowie romanischen, ein nicht geringer Teil auch aus germanischen Sprachen. Weniger stark vertreten sind slawische Bestandteile. Hauptanwendungsgebiete für die Sprechergemeinschaft sind Reisen, internationale Treffen, Brieffreundschaften sowie Kommunikation über das Internet. Im Netz und in Computer-Softwares wird Esperanto zunehmend als Sprachoption angeboten. Seit 2012 übersetzt der Google-Translator auch von und nach Esperanto.

Bildquelle: dpa