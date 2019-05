Allein von der Technik wird die Welt aber auch nicht besser, es braucht auch Menschen, die damit etwas machen wollen. Andrea Soboth, Expertin für ländliche Regionalentwicklung

In Dörfern ist nebenan.de bislang kaum zu finden. "Es gibt noch Luft nach oben", so Remmers. Dort mangele es einfach auch an technischer Infrastruktur, sagt die Expertin für ländliche Regionalentwicklung, Andrea Soboth.



"Außerdem tun sich ältere Menschen schwerer mit der Technik", so die Mitinhaberin des Instituts für Regionalmanagement in Gießen. Weil Vernetzung aber auch auf dem Lande wichtig sei, gebe es in einigen Bundesländern die Initiative "Digitale Dörfer". "Allein von der Technik wird die Welt aber auch nicht besser, es braucht auch Menschen, die damit etwas machen wollen", betont die Expertin.