Zudem präsentieren Justizministerin Katarina Barley (SPD), Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ihre Programme für diese Wahlperiode. Am Mittwoch hatte bereits Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Regierungserklärung die Politik der erneuten Großen Koalition erläutert, am Donnerstag trat unter anderem Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) ans Rednerpult des Bundestages.