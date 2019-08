Merkel (CDU) gab einige Einblicke in ihre Tagesabläufe.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Mit launigen Sprüchen und Wortwitz hat Angela Merkel (CDU) Besucher im Kanzleramt bei einem Rundgang zum Tag der offenen Tür für sich eingenommen. Der mehr als einstündige Auftritt war Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltungsreihe, bei der Zehntausende Besucher in den Regierungsstellen gezählt wurden.



Unter dem Motto "Hallo, Politik" informierte die Bundesregierung über ihre Arbeit. Andere Regierungsmitglieder waren schon am Samstag in ihren Ministerien oder im Gebäude der Bundespressekonferenz zu erleben.