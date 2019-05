Bundesbank gibt Einblick in ihre Arbeit - Tag der offenen Tür.

Quelle: Marius Becker/dpa

Wo arbeitet Deutschlands oberster Währungshüter? Wie stapelt sich das Gold in den Tresoren der Bundesbank? Zumindest virtuell gibt die Deutsche Bundesbank am 25. und 26. Mai 2019 einen Einblick in sonst gut gehütete Geheimnisse.



Am Tag der offenen Tür können Besucher per Virtual-Reality-Brille eine Führung durch die Zentrale der Notenbank in Frankfurt am Main machen, wie die Bundesbank mitteilte. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann stellt sich auch ganz real den Fragen der Bürger.