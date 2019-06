2019 ist ein besonderes Jahr für die Organtransplantation in Deutschland. Anfang April ist das neue Gesetz zur Verbesserung der Strukturen in der Transplantationsmedizin in Kraft getreten: Krankenhäuser sollen mehr Geld für Organtransplantationen erhalten. Die Position der derzeit rund 1.600 Transplantationsbeauftragten wird gestärkt. Erstmals ist die Angehörigenbetreuung im Gesetz verankert. Der Bundestag reagierte damit auf die Erkenntnis von Wissenschaftlern, dass die Strukturen in den Krankenhäusern für die sinkende Zahl der Organspenden verantwortlich sind.



So führe der hohe wirtschaftliche und personelle Druck dazu, dass die Kliniken das Thema vernachlässigten. Auch Spahn betonte, die Kliniken seien der entscheidende Flaschenhals. "Das Hauptproblem bei der Organspende ist nicht die Spendebereitschaft. Die hat in den vergangenen Jahren sogar zugenommen."