Tag der Seenotretter in Wilhelmshaven. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Mit Aktionen an den Küsten hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) den 20. Internationalen Tag der Seenotretter begangen. An der Nord- und Ostseeküste nahmen 41 Stationen teil. Etwa 25.000 Besucher kamen, wie eine Sprecherin berichtete.



Jährlich leisten die Aktiven der DGzRS bei über 2.000 Einsätzen Hilfe in Seenot. Dabei arbeiten 800 der deutschlandweit etwa 1.000 Helfer freiwillig. 180 sind fest angestellt. Finanziert wird die DGzRS über Spenden.