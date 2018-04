Der UN-Sicherheitsrat trat wegen der Gewalteskalation in der Nacht zum Karsamstag zu einer Dringlichkeitssitzung in New York zusammen, konnte sich aber nicht zu einer gemeinsamen Entschließung durchringen. Die Vereinten Nationen fürchten, dass sich die Situation in Gaza in den kommenden Tagen weiter zuspitzen könnte. UN-Chef Guterres rief die Beteiligten auf, auf jegliche Handlungen zu verzichten, die zu weiteren Todesfällen führen oder die Zivilbevölkerung gefährden könnten. Die Tragödie vom Freitag zeige die Dringlichkeit, mit der der Friedensprozess im Nahen Osten wiederbelebt werden müsse, um es Palästinensern und Israelis zu ermöglichen, in Frieden und Sicherheit als Nachbarn zu leben.