Die Grundidee ist einfach: Produkte von Anfang an so intelligent konstruieren, dass alle Materialien wieder verwendet werden können. "Jedes Pigment, jeder Farbstoff, jeder Hilfsstoff wird genauso gestaltet, dass man nachher die Stoffe wieder zurück in Kreisläufe bekommt. Es gibt also keinen Abfall mehr. Alles ist Nährstoff für die Technosphäre" - so sieht Braungart sein Konzept, das er zusammen mit dem US-Architekt William McDonough entwickelt hat.