Aber auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat halten still - es geht um Arbeitsplatzerhalt, um die Altersversorgung der Mitarbeiter und andere naheliegendere Themen. Zahlreich wie immer auf der Hauptversammlung die Mitarbeiter-Aktionäre und Pensionäre des Unternehmens, die ihrem Ärger über den Aktienkurs Luft machen. Doch die Phalanx der Verteidiger steht - in der "Festung Leverkusen", wie das "Manager-Magazin" jüngst schrieb. Ob deren Durchhaltewillen siegt über die Macht des Faktischen, man wird es in Zahlen ausdrücken können, eines Tages. Heute aber war der Tag der Wahrheit.