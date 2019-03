Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) ist der Wolf in sieben Bundesländern sesshaft: in Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In Bayern wurde ein Rudel gesichtet; es ist aber nicht sicher, ob es dort heimisch wird. Insgesamt gibt es in Deutschland 73 Wolfsrudel, 30 Wolfspaare und drei sesshafte Einzeltiere.