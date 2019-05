Der Kult ums Butterbrot erlebt ein Revival.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bäcker geben sich zuversichtlich: "Die Brotkultur erfährt ein Revival, und die Anzahl der Brotliebhaber wächst", heißt es in der Branche. Bei vielen Kunden aber kommt die Vielfalt nicht an.



Rund 42 Kilogramm Brot tischte jeder deutsche Haushalt 2018 auf, diesen Durchschnitt hat die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ermittelt. Die Menge sinkt seit Jahrzehnten. Das liegt daran, dass die Haushalte kleiner werden, aber auch an geänderten Gewohnheiten, wie der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks erklärt. Müsli zum Frühstück und abends was Warmes - das geht auch ohne Brot.