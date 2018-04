Maurer: Mittlerweile haben wir rund 1.000 Bücher, die wir in unserem interkulturellen Kinderbuch-Projekt verleihen. Die Bücher betreffen alle das Thema Diversität. Sie zeigen die Gesellschaft wie sie ist. Nicht alle Kinder in diesen Büchern sind blond und leben in einer Kleinfamilie in einem Reihenhaus. Es gibt Kinder, die nicht weiß sind, die in WGs groß werden, die verschiedene Sprachen sprechen. Auch befassen sich viele der Bücher mit Lebensbrüchen wie Tod, Trennung der Eltern sowie Flucht und Migration. Wir möchten, dass Kinder die Bücher auch mit Hause nehmen können, sich leihen können und Bücher so Einzug in die Familien halten können.