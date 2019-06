So sucht die BGR derzeit vor Madagaskar nach metallhaltigen Sulfiden, die Kupfer, Zink, Gold und Silber enthalten könnten. Eine weitere Erkundung findet in der Clarion-Clipperton-Zone zwischen Hawaii und Mexiko statt. Dort ist der Meeresboden in 5.000 Metern Tiefe mit Manganknollen übersät. Wirtschaftliche und technische Aspekte des Abbaus werden überprüft, gleichzeitig wolle man auch Umweltschutzbelange berücksichtigen, so die BGR. "Aktuelle Studien prognostizieren, dass unter den genannten Voraussetzungen die Rohstoffförderung aus der Tiefsee wirtschaftlich sein kann", so Thomas Kuhn.