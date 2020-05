Tag des offenen Denkmals 2020: Wittenberg

Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wittenberg ist in diesem Jahr die Eröffnungsstadt für den Tag des offenen Denkmals. Als Gastgeberstadt leite die Lutherstadt am 13. September 2020 den deutschlandweiten Tag stellvertretend für die bundesweite Aktion ein. Das teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn mit. Entscheidend für die Wahl sei der vorbildhafte Umgang der Stadt mit ihrer Denkmalsubstanz.



Der Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto "Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.".