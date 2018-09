Ruckriegel: Es geht zum einen darum, das Verhältnis von positiven und negativen Gefühlen zu verbessern und zum anderen darum, die Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Dafür braucht man Ziele. Nicht Schönheit, Popularität und Geld, sondern persönliches Wachstum. Die Glücksforschung hat gezeigt, dass zwei Dinge ganz besonders wichtig sind: zum einen soziale Beziehungen und das man sich engagiert im Leben. Also etwas in der Arbeit oder im Ehrenamt macht, von dem man sagt: Da steh ich dahinter. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, höher Zufriedenheitswerte und bessere Stimmung haben. Das ist zunächst, was man als einzelner machen kann. Negative Sachen lassen sich nicht ganz vermeiden, aber wir können zumindest verhindern, dass wir es nicht immer künstlich schlechter reden als es ist. Das macht ja keinen Sinn.