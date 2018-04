Besonders in Indonesien schlagen Umweltschützer Alarm. Dort, zum Beispiel auf der Insel Borneo, fallen derart große Waldgebiete der Palmöl- und Holzindustrie zum Opfer, dass Wissenschaftler über ein beispielloses Artensterben berichten. Vor allem der Orang-Utan verliert in dramatischem Tempo seine letzten verbliebenden Lebensräume. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie reduzierte sich der Bestand der rothaarigen Menschenaffen in den vergangenen 15 Jahren um 150.000 auf etwa 55.000. Hauptursache: die Abholzung des Regenwaldes.