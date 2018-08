Wir konnten nicht mehr atmen und mussten in Seitenstraßen flüchten. Die 22-jährige Madalina

Kritiker der Regierung erklären, seit der Amtsübernahme der Sozialdemokraten 2016 komme der Kampf gegen Korruption nur schleppend voran. Sie fordern einen Rücktritt der Regierung.



Am Samstag schilderten Teilnehmer die Ereignisse vom Vortag. "Wir konnten nicht mehr atmen und mussten in Seitenstraßen flüchten", sagte die 22-jährige Madalina, die in der Textilbranche in Großbritannien arbeitet, mit Blick auf den Tränengaseinsatz. Sie habe Rumänien wegen der niedrigen Löhne verlassen und wegen des "Desinteresses" der Regierung an den jungen Leuten. In den vergangenen 15 Jahren waren rund vier Millionen Rumänen auf der Suche nach besseren Perspektiven ins Ausland gegangen.