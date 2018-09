Merkel wird keine Vertrauensfrage stellen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundespressekonferenz. Wie sehr hat die Abwahl von Kauder die Kanzlerin beschädigt? Ist das der Anfang vom Ende oder schon das echte Ende ihrer Kanzlerschaft? Das sind die Fragen, die mehr oder weniger laut an diesem Tag diskutiert werden. Die kleineren Parteien, die von AfD bis Linke alle so gut wie selten in den Umfragen da stehen, halten das baldige Ende der Großen Koalition schon für ausgemacht. Die FDP will, dass Merkel sich einem Misstrauensvotum im Bundestag stellt, weil sie sich der Unterstützung ihrer Fraktion nicht mehr sicher sein könne. Regierungssprecher Steffen Seibert sagt auf die Frage, ob sie die Vertrauensfrage stellen werden: "Ein klares Nein." Im Übrigen sehe er keine Veranlassung, sich zu den Vorgängen in der Unionsfraktion weiter zu äußern. Nur dies: "Die Bundeskanzlerin ist wie jeden Tag mit aller Kraft an der Arbeit für die Ziele dieser Bundesregierung."