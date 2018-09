Nicht mehr an die Menschen gedacht, nicht mehr daran, wie eine politische Entscheidung bei den Wählern ankommt - ein bitteres Eingeständnis für eine Politikerin. Noch dazu in einer Sache, die der Öffentlichkeit schlecht bis gar nicht vermittelbar ist, da sich die Koalition hauptsächlich um eine Personalie stritt. Nicht um den Umgang mit Rechtsradikalismus etwa. Merkel betont, dass alle drei Parteivorsitzenden die Lage falsch eingeschätzt hätten. Also Horst Seehofer (CSU), Andrea Nahles (SPD) - und sie als CDU-Vorsitzende eben auch. "Wir haben dann übers Wochenende zu dritt sehr viel nachgedacht", sagt Merkel. Die nun gefundene Lösung für Maaßen sei "sachgerecht" und "vermittelbar".



Neben der Entschuldigung kommt es Merkel aber auch auf ein weiteres Signal an: Heute, genau ein Jahr nach der Bundestagswahl, sei es "umso wichtiger", sagt sie, "dass wir jetzt die Probleme der Menschen lösen." Die Koalition habe sich in den vergangenen Monaten "zu sehr" mit sich "selbst beschäftigt", so Merkel. Wohl nicht umsonst spricht sie die Diesel-Nachrüstung an, die am kommenden Montag endgültig entschieden werden soll. Auch so ein Gerechtigkeitsthema. Dass Autofahrer für die Fehler der Autoindustrie zahlen sollen, verstehen viele Menschen nicht.



So wie sie kein Verständnis dafür haben, dass ein Bundesverfassungsschutzpräsident, der sich in der Zeitung zu einem politischen Ereignis äußert und dann auch noch falsch, zur Strafe aus dem Amt, aber zur Belohnung in ein höher dotiertes Amt befördert werden sollte.