Dass sich eine Opposition gegen eine Regierung in Stellung bringt, ist nicht verwunderlich. Schon eher aber, dass sich mit der SPD ein Koalitionspartner an den Kabinettstisch setzt, der noch vor der Vereidigung Streit und Profilschärfung ankündigt. Selbstbewusster, frecher, konfliktbereiter wolle man in der neuen Regierung werden, sagte Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann der "Welt". Große Koalitionen seien keine Liebesheirat, betont heute SPD-Generalsekretär Klingbeil. "Wir werden kritisch in der Regierung diskutieren." Familien-, Bildungs-, Rentenpolitik seien jetzt die wichtigen Themen. Für Unions-Fraktionschef Volker Kauder ist das eher die Begrenzung der Zuwanderung. Also was jetzt?