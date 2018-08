Offene Baustelle im Berliner Schloss. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Das Berliner Schloss hat sich schon ein Jahr vor der geplanten Eröffnung als Publikumsmagnet erwiesen. Zu den Tagen der "offenen Baustelle" kamen mehr als 30.000 Menschen in die wiedererrichtete Hohenzollernresidenz in Berlins Mitte, so ein Sprecher.



Das Schloss soll ab Ende 2019 unter dem Namen Humboldt Forum als Museumszentrum öffnen. Die Kosten betragen 600 Millionen Euro. 105 Millionen müssen für die historischen Fassaden über Spenden hereinkommen, hier fehlen noch 20 Millionen.