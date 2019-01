Denn dann dürfte das Parlament das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Die Regierung May hat keine Mehrheit mehr. Schon vergangene Woche hatte sie zwei Niederlagen bei wichtigen Brexit-Abstimmungen kassiert. Ein Vorbote der Parlaments-Revolte. In der Theorie klingt das nicht ganz so einfach, doch die flexiblen Regeln bei der Mutter aller Parlamente könnten es erlauben.



Dass eine Mehrheit der Abgeordneten der Regierung diktiert, was sie tun soll, wäre im Bundestag immer möglich. Im britischen Parlament jedoch würde das einen Bruch mit einer jahrhundertealten Tradition bedeuten. Doch was will das Parlament? Unter unzähligen Theorien und Möglichkeiten, die gerade in London kursieren, scheinen vier Szenarien am wahrscheinlichsten: