Jetzt holt Röttgen weit aus, wenn er Merkel in einem Interview mit dem Tagesspiegel eine "inhaltliche Entleerung" der CDU vorwirft. Auch die angekündigte Verjüngung werde dagegen nicht automatisch helfen, so Röttgen. "Noch nie in der Geschichte der CDU" habe es so einen Vertrauensverlust gegeben. Röttgen knüpft damit an die Kritiker an, die - wie der MIT-Vorsitzende Carsten Linnemann oder der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster - vor "dem Ende der Volkspartei CDU" warnten.