Der Bergbaubetreiber rechnet mit einem Stillstand von höchstens zehn bis 12 Wochen. Das sagte ein Leag-Sprecher am Freitag. Das Unternehmen hatte für den Fall eines Betriebsstopps vorgesorgt und auf Anordnung des Landesbergamtes damit begonnen, einen Sicherheitsbetrieb vorzubereiten. Damit wird geregelt, wie das Tagebau-Areal gesichert werden muss, um Unfälle zu vermeiden. Unter anderem müssen Abraumbagger und Fördertechnik in eine Sicherheitsstellung gefahren werden. Zudem muss gewährleistet sein, dass das Grundwasser in der Grube nicht unkontrolliert ansteigt, denn dadurch könnte es zu Rutschungen kommen.