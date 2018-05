Doch in die Erleichterung mischt sich auch Unmut. Viele der Opfer und Opfer-Vertreter, die nach Den Haag zum letzten großen Urteil im Jugoslawien-Tribunal gekommen sind, hätten sich eine noch stärkere Urteilsbegründung gewünscht. Ausdrücklich erkennt der Strafgerichtshof nur die Gräueltaten in der von der serbischen Armee überrannten UN-Enklave Srebrenica an, die Massaker an vielen anderen Orten hingegen nicht in der gleichen Ausdrücklichkeit. Am Strafmaß für Mladic, den militärischen Architekten des Völkermords, ändert das zwar nichts, aber die Symbolik des Urteils werde dadurch abgeschwächt, meinen viele der Opfer.