Das Logo des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Quelle: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Am dritten Tag des Treffens des Weltwirtschaftsforums kommt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heute nach Davos. Erwartet wird, dass Merkel den Kampf gegen den Klimawandel in den Mittelpunkt ihrer Rede stellen wird.



Gespannt sind die Spitzenpolitiker und Wirtschaftsbosse im Saal aber auch, ob sich Merkel zu den Drohungen von US-Präsident Donald Trump äußern wird, Strafzölle auf EU-Autoimporte in die USA zu erheben. Auf Trump selbst wird Merkel in Davos nicht treffen. Er hat die Tagung bereits wieder verlassen.