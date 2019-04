Das Logo des Internationale Währungsfonds.

Quelle: Jim Lo Scalzo/EPA/dpa

Der Motor der Weltwirtschaft stottert und die politischen Einflüsse auf den Märkten lassen zu Wünschen übrig: Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist zu Beginn seiner Frühjahrstagung in Washington nicht zufrieden mit der weltweiten Situation auf den Märkten und in den Haushalten von Staaten und Unternehmen.



Erstmals in seiner neuen Funktion wird bei der Tagung auch Weltbank-Präsident David Malpass öffentlich auftreten. Bei der Tagung kommt es zudem zu einem Treffen der G20-Finanzminister.